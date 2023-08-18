Первый международный форум инноваций БРИКС пройдет в Москве в рамках Московского урбанфорума

Мероприятие состоится с 27 по 29 августа

Российская столица примет первый Международный форум инноваций БРИКС. Его центральной темой станет концепция облачного города – участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Международный форум инноваций БРИКС пройдет с 27 по 29 августа в концертном зале "Зарядье". Среди участников – главы городов, министерств и ведомств из стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока, а также представители институтов развития и технологических компаний.

Всего на мероприятие приглашены представители более чем 30 стран.

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