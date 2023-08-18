Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

Грядущие новогодние каникулы продлятся 10 дней

Новогодние праздники в 2024 году продлятся целых десять дней – в период с 30 декабря по 8 января, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", - говорится в документе.

Иными словам, с учетом всех корректировок количество нерабочих дней в период новогодних каникул в 2024 году составит целых десять дней.

В постановлении также указали распорядок отдыха российских граждан в другие знаменательные и праздничные даты. Так, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 25 числа. В Выходные, посвященные Международному женскому дню, — с 8 по 10 марта. А вот майские праздники начнутся для граждан России с 28 апреля и продлятся по 1 мая. На День Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая, а в ноябре — 3 и 4 числа.

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