Российские власти продолжат развивать выборные институты в стране

Сформированные странами Запада фундаментальные принципы демократии не нужны России. Об этом в ходе выступления на форуме "Территория смыслов" заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия - не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", - заявила Памфилова, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что демократия в понимании стран "коллективного" Запада не отвечает современным стандартам выборов. По ее словам, демократические принципы в США и ЕС "не реализуются" в полной мере.

Она также добавила, что на сегодняшний день Россия движется по пути "истинной демократии". На это указывают действия российских властей, которые, несмотря на агрессивную политику Запада, продолжают развивать "выборные институты" в стране, заключила глава ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новым лидером России вновь станет Владимир Путин. По мнению белорусского лидера, на данный момент у действующего президента России нет ни одного "серьезного соперника", который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих выборах.

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