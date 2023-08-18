В Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

Для решения этого вопроса создана парламентская группа

Власти Швеции планируют пересмотреть закон об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением священных писаний, в том числе и Корана. Об этом в интервью изданию Aftonbladet заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, что накануне правоохранительные органы Швеции в очередной раз выдали разрешение на проведение акции с сожжением Корана. По данным МВД, на этот раз демонстранты планируют сжечь священную книгу напротив здания посольства Ирана.

Как отметил политик, участившиеся случаи "демонстративного" сожжения Корана привели к дестабилизации политической ситуации в стране. По мнению Кристерссона, представители законодательного органа Швеции должны в ближайшее время пересмотреть закон, разрешающий подобного рода акции.

"Согласно Конституции, законом разрешается ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности Швеции, но сегодня правопорядок не использует все это пространство", - заявил Кристерссон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что к решению вопроса об изменении действующего законодательства страны привлекут специально созданную парламентскую группу.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что акции сожжения Корана в ведущих странах Европы являются "оскорбительными и неуважительными" провокациями. По мнению высокопоставленного дипломата, на территории Евросоюза нет места актам "расизма" и "ксенофобии".

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