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Канада ввела санкции против трех судов Москвы

19:03
  • пятница
  • 18 августа 2023

В санкционный список попали Московский, Басманный и Хамовнический районные суды

Власти Канады в рамках очередного пакета санкций ввели ограничения против трех районных судов Москвы, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальный документ, опубликованный внешнеполитическим ведомством Канады.

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Уточняется, что новые рестрикции затронули Московский, Басманный и Хамовнический районные суды.

В МИД Каналы также добавили, что в новый ограничительный список попали 15 физических лиц, которые занимают высокие государственные посты в силовых ведомствах России. Так, например, под санкции попали первый заместитель Минюста Евгений Забарчук, первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев и начальник пресс-бюро управления делами ФСИН Кристина Паньшина.

Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон расширил санкционный список в отношении России, включив в него российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

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