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Концерты, спектакли и цирковое шоу пройдут в финальные дни фестиваля "Горький в Парке Горького"

19:06
  • пятница
  • 18 августа 2023

20 августа ожидается сразу несколько премьер

Концерты, спектакли и цирковое шоу завершат фестиваль "Горький в Парке Горького" в выходные. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается в сообщении, в субботу, 19 августа, посетителей ждут концерты и спектакли. "А в заключительный день фестиваля, 20 августа, гостям покажут спектакль-променад, цирковое шоу и перформанс в жанре художественного междисциплинарного антитеатра", – добавили на официальном сайте мэра Москвы.

19 августа в 14:00 на главной сцене состоится концерт "Горький. Современники: Шостакович, Вайнберг, Прокофьев" с участием лауреатов международных конкурсов классической музыки. В 17:00 в конференц-зале Новой Третьяковки состоится московская премьера спектакля "Горький. Детство" нижегородского театра "Мабу".

20 августа ожидается сразу несколько премьер. Так, в летнем пространстве "Плюс дача" в 19:00 и 21:00 пройдет спектакль режиссера Максима Филатова и саунд-дизайнера Алексея Суворова "Проснись!". В 20:00 на главной сцене покажут концерт проекта Clowns Orchestra.

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Фестиваль "Горький в Парке Горького"
Фестиваль "Горький в Парке Горького"
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