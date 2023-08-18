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Глава МИД Венгрии предложил перенаправить российский газ по "Турецкому потоку"

19:28
  • пятница
  • 18 августа 2023

Будапешт готов заключить долгосрочный контракт на поставку газа

Поступающий в Венгрию природный газ из России можно перенаправить на "Турецкий поток". Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Как отметил высокопоставленный дипломат, венгерские власти вовремя предприняли меры, которые в будущем способны диверсифицировать не только источники сырья, но и маршруты транзита энергоносителей.

"Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров", - заявил Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что альтернативный маршрут позволит обеспечить транзит "всего объема" российского газа в Венгрию. По его словам, диверсификация маршрута позволит заключить долгосрочный контракт на поставку природного газа из России.   

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что киевский режим существует за счет финансовой помощи западных стран. По мнению политика, именно деньги США и ЕС поддерживают Украину в живом состоянии, а ВСУ — в дееспособном.

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