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Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании

19:59
  • пятница
  • 18 августа 2023

В стоп-лист попал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан

Россия в качестве ответной меры расширила стоп-лист, ограничив въезд в страну для 54 граждан Соединенного Королевства, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление МИД России.

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Уточняется, что среди включенных в стоп-лист граждан Великобритании оказался прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в рамках сфабрикованного странами "коллективного" Запада уголовного дела.  

"В ответ на антироссийскую политику Великобритании, в рамках которой активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных компаний, принято решение о расширении российского стоп-листа", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что под ограничения попали политические деятели, высокопоставленные чиновники, а также представители "журналистского корпуса".  

Как отметили в МИД России, в итоге антироссийская риторика политического истеблишмента Великобритании приведет к усилению ответных меры Москвы. Иными словами, любые устремления Лондона по раскручиванию "санкционного маховика" будут расценены российской стороной как вмешательство во внутриполитические дела России, заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "санкционное безумие" Вашингтона и Оттавы обернется бумерангом для них самих. По ее словам, новый пакет экономических рестрикций США и Канады не останется без ответа Москвы.

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