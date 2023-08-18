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"Ничего не останется": в США предсказали крах ВСУ после провала наступления в Запорожье

20:35
  • пятница
  • 18 августа 2023

Командование украинской армии совершило роковую ошибку

Провал наступательных действий ВСУ на Запорожском направлении приведет к "сокрушительному" поражению Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер. 

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российских танкистов
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина может потерять контроль над Одессой

Как отметил военный аналитик, командование украинской армии совершило "роковую ошибку", перебросив лучшие резервы ВСУ на Запорожское направление.

"Когда их разобьют, то у них ничего не останется", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что на данный момент находящиеся на передовой украинские военные испытывают острую нехватку военной техники и боеприпасов. По его словам, в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ российские военные уничтожили большую часть "передовых" вооружений НАТО.

Он также добавил, что за два месяца наступательных действия погибло "огромное количество" украинских военных. Иными словами, киевский режим находится в "катастрофическом положении", поскольку Зеленскому уже некого отправлять на фронт, заключил аналитик.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление российских военных в скором времени приведет к освобождению Одессы. По мнению аналитика, для сохранения "территориальной целостности" страны президент Украины Владимир Зеленский должен возобновить переговорный процесс с Россией.

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