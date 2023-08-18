ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации

20:47
  • пятница
  • 18 августа 2023

Они находятся в трех округах

Мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации пять новых адресов в трех округах Москвы. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что площадки расположены в Войковском и Тимирязевском районах, в Зюзино и Южном Бутово, а также в районе Покровское-Стрешнево. Новостройки позволят расселить 20 старых домов. Комфортное жилье получат 3,7 тысячи человек.

На этой неделе сообщалось, что в Северо-Восточном административном округе столицы первый этап переселения в рамках программы реновации столичного жилфонда выполнен на 60%, а в шести районах завершен или приближается к финалу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.