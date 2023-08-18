Собянин расширил число стартовых площадок программы реновации

Они находятся в трех округах

Мэр столицы Сергей Собянин включил в программу реновации пять новых адресов в трех округах Москвы. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что площадки расположены в Войковском и Тимирязевском районах, в Зюзино и Южном Бутово, а также в районе Покровское-Стрешнево. Новостройки позволят расселить 20 старых домов. Комфортное жилье получат 3,7 тысячи человек.

На этой неделе сообщалось, что в Северо-Восточном административном округе столицы первый этап переселения в рамках программы реновации столичного жилфонда выполнен на 60%, а в шести районах завершен или приближается к финалу.

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