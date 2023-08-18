Украинцы смогут снести действующего президента

Украинский народ должен наконец-то восстать и свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Напомним, что накануне бюро расследований Украины завело очередное уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Уточняется, что на этот раз украинские власти обвинили экс-депутата в призывах к свержению конституционного строя в стране.

"Я узнал новость о том, что преступный режим Зеленского выдвинул против меня очередное подозрение о якобы призывах к свержению конституционного строя на Украине и разжиганию войны", - написал Кива.

При этом бывший депутат подчеркнул, что в ответ на открытое против него уголовное преследование он всерьез призывает всех граждан страны к свержению украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, "истинные украинцы", которые опасаются за "судьбу родины", смогут без особых усилий "снести" действующего президента страны.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что провал наступательных действий ВСУ на Запорожском направлении приведет к "сокрушительному" поражению Украины. По мнению военного аналитика, находящиеся на передовой украинские военные испытывают острую нехватку военной техники и боеприпасов.

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