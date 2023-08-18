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В ООН прокомментировали очередную атаку беспилотников на Москву

21:37
  • пятница
  • 18 августа 2023

Действия ВСУ приведут к новому витку эскалации конфликта

Всемирная организация выступает против атак ВСУ по гражданской инфраструктуре России. Об этом в ходе очередного брифинга заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ВСУ вновь попытались атаковать дроном корабли Черноморского флота
Собянин сообщил об отсутствии значимых разрушений в зоне Экспоцентра после уничтожения БПЛА

Напомним, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны Москвы был уничтожен БПЛА украинской армии. По словам мэра столицы, обломки летательного аппарата упали в зоне Экспоцентра.

"Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру", - заявил Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС.   

При этом представитель международной организации подчеркнул, что подобные атаки могут привести к "новому витку" эскалации украинского кризиса. По его словам, такие действия киевского режима отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. По данным ведомства, патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил украинский надводный беспилотник огнем из бортового вооружения.

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