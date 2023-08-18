В ООН прокомментировали очередную атаку беспилотников на Москву

Действия ВСУ приведут к новому витку эскалации конфликта

Всемирная организация выступает против атак ВСУ по гражданской инфраструктуре России. Об этом в ходе очередного брифинга заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны Москвы был уничтожен БПЛА украинской армии. По словам мэра столицы, обломки летательного аппарата упали в зоне Экспоцентра.

"Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру", - заявил Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель международной организации подчеркнул, что подобные атаки могут привести к "новому витку" эскалации украинского кризиса. По его словам, такие действия киевского режима отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. По данным ведомства, патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил украинский надводный беспилотник огнем из бортового вооружения.

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