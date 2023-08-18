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Собянин: 350 тыс. поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы

21:44
  • пятница
  • 18 августа 2023

Самыми востребованными станциями стали "Зеленоград-Крюково" и "Андроновка"

На Московских центральных диаметрах (МЦД-3) за первый полный день работы пассажиры совершили 350 тысяч поездок. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, зафиксирован рекордный рост потока более чем на 50% по сравнению с пятницей прошлой недели.

"Самыми востребованными стали станции: "Зеленоград-Крюково" – плюс 48%, "Андроновка" – плюс 47%, "Ховрино" – плюс 43%, "Лихоборы" – плюс 28%, "Химки" – плюс 27%, "Раменское" – плюс 23%", – сообщил Собянин.

Движение по третьей линии Московских центральных диаметров было запущено 17 августа. МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Старт движению дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

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