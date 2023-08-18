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Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки

22:02
  • пятница
  • 18 августа 2023

Альтернатива черноморской инициативе найдена

Россия, Турция и Катар готовят "новое соглашение" вместо черноморской инициативы, передает издание Bild со ссылкой на анонимный источник из турецкого посольства в Москве.  

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Как отметили авторы публикации, новое соглашение позволит "беспрепятственно" осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции из России в беднейшие страны африканского континента.

При этом анонимный собеседник издания подчеркнул, что в рамках нового соглашения Турция выступит в качестве организатора поставок, а Катар будет главным инвестором будущей инициативы.

В издании также добавили, что потенциальная сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Такие выводы авторы публикации сделали, исходя из того, что в столицу Венгрии "экстренно" вылетел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение России к зерновой сделке возможно. По его словам, Москва вернется к реализации черноморской инициативы сразу после того, как страны Запада выполнят свои обязательства.

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