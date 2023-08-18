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Писательницу Линор Горалик внесли в реестр иноагентов

22:27
  • пятница
  • 18 августа 2023

Министерство включило в список еще шесть человек

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.  

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Как отметили в ведомстве, писательница неоднократно выступала против проведения военной спецоперации на территории Украины, а также распространяла недостоверную информацию о действиях ВС России в ходе проведения СВО. Помимо этого, Горалик* занималась пропагандой нетрадиционных отношений и участвовала в сборе средств в поддержку украинской армии.

В ведомстве также добавили, что в реестр иностранных агентов включены бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов*, правозащитник Сергей Кривенко*, математик и публицист Андрей Пионтковский*, писательница Татьяна Сотникова*, а также активисты Сарылгана Кондакова* и Владимир Довданов*.     

Ранее в реестр Минюста России включили основателя и бывшего генерального продюсера "Нашего радио" Михаила Козырева*.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов.

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Писательница Линор Горалик
Писательница Линор Горалик
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