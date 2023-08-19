В Крыму отбита ракетная атака ВСУ

Сбита ракета С-200

Этой ночью Украина снова попыталась атаковать Крым. Как сообщили в Минобороны России, для этого ВСУ использовали ракету ПВО С-200, переоборудованную в ударный вариант.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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