Путин провёл совещание в штабе группировки спецоперации

Президент побывал в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил штаб группировки войск, участвующих в специальной военной операции. Видеокадры визита президента в Ростов-на-Дону рано утром распространила пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл на автомобиле, его встречал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Затем Верховный главнокомандующий заслушал доклады военных и провёл совещание.

Путин не впервые приезжает в штаб в Ростове-на-Дону, он был здесь в середине марта, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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