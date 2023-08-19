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Минобороны показало работу связистов в зоне спецоперации

11:00
  • суббота
  • 19 августа 2023

Они выполняют важные задачи

Минобороны распространило кадры боевой работы специалистов подразделений связи Западного военного округа. Несмотря на массированные обстрелы неонацистов, наши бойцы зачастую одерживают верх над противником в радиоэлектронной дуэли, сообщает "ТВ Центр".

В этом помогает новая техника. Комплекс, разработанный на базе бронеавтомобиля "Тигр", готов одновременно организовать радио и спутниковую связь. Для качественного взаимодействия командования с подразделениями используют спутниковые ранцевые станции и беспилотники. 

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