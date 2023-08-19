Трамп решил добровольно явиться в тюрьму

Ему грозит до 700 лет заключения

Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон 24 или 25 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В штате Джорджия экс-президенту и еще 18-ти подозреваемым по делу в ожидании суда предписано сдаться властям. В тюрьме они пройдут формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

В начале сентября Трампу официально предъявят обвинения по делу о вмешательстве в выборы-2020. Рассмотрение по существу прокурор просит назначить на 4 марта следующего года, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"