ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп решил добровольно явиться в тюрьму

11:21
  • суббота
  • 19 августа 2023

Ему грозит до 700 лет заключения

Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон 24 или 25 августа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трампу по сумме четырех уголовных дел грозит 700 лет тюрьмы
Трампу предъявили новые обвинения

В штате Джорджия экс-президенту и еще 18-ти подозреваемым по делу в ожидании суда предписано сдаться властям. В тюрьме они пройдут формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

В начале сентября Трампу официально предъявят обвинения по делу о вмешательстве в выборы-2020. Рассмотрение по существу прокурор просит назначить на 4 марта следующего года, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.