В Индонезии десятки человек упали с подвесного моста

Травмированы более 30 человек

В Индонезии трагически закончилось традиционное соревнование по ловле диких уток во время празднования Дня независимости, сообщает "ТВ Центр".

На мероприятие собралось несколько сотен человек. Одни ловили птиц на мелководье местной реки, другие смотрели на происходящее с подвесного моста. В самый разгар веселья, когда одну из уток, наконец, удалось поймать, мост не выдержал и рухнул прямо на людей.

Травмы получили 32 человека. В полиции сообщили, что неоднократно предупреждали об опасности нахождения на шаткой конструкции.

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