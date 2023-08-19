ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг США

11:46
  • суббота
  • 19 августа 2023

Огонь захватывает новые территории

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют 140-тысячный город Келоуна. Огонь подошёл к жилым кварталам.

За ночь площадь возгорания увеличилась в шесть раз - до 70-ти квадратных километров. На улицах - зарево от полыхающих холмов. Введено чрезвычайное положение, сообщает "ТВ Центр".

С начала лета огонь уничтожил в Канаде около 13-ти миллионов гектаров леса. Дым от пожаров достиг США: предупреждения об ухудшении качества воздуха ввели в 12-ти штатах, включая Нью-Йорк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лесные пожары в Канаде
Лесные пожары в Канаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.