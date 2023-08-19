Дым от лесных пожаров в Канаде достиг США

Огонь захватывает новые территории

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют 140-тысячный город Келоуна. Огонь подошёл к жилым кварталам.

За ночь площадь возгорания увеличилась в шесть раз - до 70-ти квадратных километров. На улицах - зарево от полыхающих холмов. Введено чрезвычайное положение, сообщает "ТВ Центр".

С начала лета огонь уничтожил в Канаде около 13-ти миллионов гектаров леса. Дым от пожаров достиг США: предупреждения об ухудшении качества воздуха ввели в 12-ти штатах, включая Нью-Йорк.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"