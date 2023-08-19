Форум "Армия-2023" открылся для широкой публики

Здесь представлены новейшие разработки

"Армия-2023" открыта для широкой публики. В рамках международного военно-технического форума можно увидеть современные разработки от автомата АК-19 до гиперзвукового "Авангарда". По числу экспонатов нынешняя "Армия" не имеет аналогов в мире. В эти дни в Подмосковье выставлены 28 тысяч различных образцов вооружения, экипировки и военной техники.

Т-34 последнего выпуска стоит особняком на почётном месте. Легендарный ветеран Великой Отечественной словно возглавляет экспозицию бронетехники и сразу привлекает внимание посетителей. А рядом уже современные "Тигры", "Тайфуны" и БМП. У мальчишек разбегаются глаза, да и взрослые отдают должное мощи и красоте творений советских и российских военных инженеров и конструкторов, сообщает "ТВ Центр".

Любой образец техники здесь можно потрогать руками, а многие даже испытать в деле. Оказывается, выстрелить из миноёета не так просто - нужны силы.

Рядом с артиллеристами - стенд разведчиков. Сегодня у них на вооружении не только проверенные годами снайперские винтовки, но и самая современная техника. Беспилотники - отдельная и очень значимая часть экспозиции этого форума. Посетители это отмечают особо.

В отдельной экспозиции на форуме собраны трофеи спецоперации. Гаубица М-777, ПЗРК "Джавелин" и "НЛОУ", беспилотник "Байрактар" и огромное количество западного стрелкового оружия - теперь это все тоже трофеи. А на открытой площадке - хвалёные французские колёсные танки, американские бронеавтомобили и шведские БМП. По оценкам экспертов, с технической точки зрения - ничего особенного. Вот и стоят они теперь здесь, прошитые осколками наших снарядов.

Чтобы обойти всю экспозицию форума не хватит те то, что нескольких часов - нескольких дней. А на улице жара. Освежиться можно в бассейне. Но на самом деле тут занимаются серьёзным делом - отрабатывают спасение на водах.

Форум "Армия-2023" завершится в воскресенье. В выходные экспозиция открыта для всех желающих. Десятки павильонов и тысячи экспонатов. В прошлом году форум посетили свыше миллиона семисот тысяч человек. Теперь и этот рекорд, безусловно, будет побит.

Алексей Платонов, «ТВ Центр»

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