Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Минобороны рассказало о новых подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Яков Кольцов уничтожил группу боевиков, находившихся в хорошо оборудованном укрытии. Он ворвался в блиндаж и занял оборону, что позволило подойти остальным бойцам нашей штурмовой группы. Стратегически важный участок дороги был взят под контроль и созданы условия для беспрепятственного снабжения российских войск на передовой.

Сержант Никита Григорьев под непрерывным обстрелом противника сумел обнаружить три единицы вражеской бронетехники, которая двигалась к нашим позициям, и ликвидировал их с помощью противотанковых управляемых ракет. Решительные действия сержанта не позволили радикалам прорвать нашу оборону, сообщает "ТВ Центр".

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