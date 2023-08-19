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Собянин рассказал о развитии районов Куркино, Митино и Молжаниновский

10:28
  • суббота
  • 19 августа 2023

В них проживает более 240 тысяч человек

Как меняется Москва и что ещё предстоит сделать? Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

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Одно из знаковых событий - открытие МЦД-3, старт которому в минувший четверг дал президент Владимир Путин. Новый диаметр связал юго-восток и северо-запад города.

Отдельное внимание мэр уделил районам Митино, Куркино и Молжаниновскому. Там модернизируют транспортную инфраструктуру, благоустраивают территории, открывают поликлиники, строят детские сады и школы.

Кроме того, в Молжанинове появится промышленный технопарк общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Это позволит создать 600 новых рабочих мест, сообщает "ТВ Центр".

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