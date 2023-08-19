Патриарх Кирилл провёл богослужение по случаю Преображения Господня

В народе праздник называют Яблочным Спасом

Православные верующие отмечают Преображение Господне - один из главных церковных праздников. Литургию в Храме Христа Спасителя совершил сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Торжество посвящено воспоминанию евангельского события, когда Христос за сорок дней до распятия явился перед тремя ближайшими учениками в сиянии своей божественной славы. По преданию, это произошло на вершине высокой горы в присутствии пророков Илии и Моисея.

К преображению своей души церковь призывает и каждого христианина. В народе праздник называют также Яблочным Спасом - в храмы на освящение несут созревшие к этому времени плоды, сообщает "ТВ Центр".

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