На законодательном уровне

Ещё один шаг в сторону от мирного урегулирования конфликта сделала Верховная рада Украины. Депутаты предложили запретить любые территориальные уступки в случае переговоров с Москвой. Это касается в том числе Крыма, Севастополя и новых российских регионов. А вот на Западе не столь категоричны.

В битве амбиций - политических и территориальных - побеждает однозначно второе. Представители киевского режима настолько обиделись на кулуарные предложения начальников из НАТО, что специально для них депутаты Верховной рады состряпали особый тезис. Конфликт не завершится, пока Украина не вернёт себе все земли, которыми владела по состоянию на 1991 год.

Статуса закона заявления Верховной рады, конечно, не имеют. Подобный шаг - это очередной способ сообщить западным партнёрам, что любые настойчивые попытки навязывать своё мнение не закончатся ничем хорошим. Аппетиты киевского режима уже не остановить. Американский политический журнал Counterpunch уверен: есть гораздо более действенный способ прекратить конфликт. Всего-то и нужно - перестать спонсировать Украину, сообщает "ТВ Центр".

Общая сумма зарубежной помощи Киеву за год превысила 160 миллиардов долларов. Из них только одной военной поддержки - на 75 миллиардов. И это, очевидно, не предел. Вашингтон готов тратить гигантские суммы, при этом абсолютно не заботясь о тяжёлой ситуации в мировой экономике. Ставить точку в конфликте США не намерены и всячески тормозят переговорный процесс.

"Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощённым украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это - путь войны, а не мирного урегулирования. Нам это абсолютно ясно", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

Издание Politico, впрочем, заверяет, что руководство Соединённых Штатов осознаёт: шанс на диалог с Россией упущен. В ноябре прошлого года глава американского генштаба Марк Милли предупреждал, что зимой в идеале стоит сесть за стол переговоров и начинать дипломатическое урегулирование. Вот только тогда генерала предпочли не слушать.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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