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Собянин: В Щербинке до конца года построят школу на 700 мест

12:05
  • суббота
  • 19 августа 2023

В Новой Москве активно строят соцобъекты

До конца этого года в Щербинке будет построена школа на 700 мест. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что всего к 2035 году в Новой Москве будет более 600 детских садов, школ и медучреждений. Проекты строительства социальных объектов реализуются за счёт городского бюджета.

При этом свой вклад в развитие вносят и инвесторы: они закладывают в проекты объекты образования, спортивные центры, медицинские учреждения.

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