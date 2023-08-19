При попытке форсировать Днепр уничтожен большой отряд ВСУ

Противник разгромлен

Группировка "Днепр" пресекла попытку отряда ВСУ форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки, который контролируют Вооружённые силы России. Как сообщили в Минобороны, наши военные разгромили отряд противника численностью около 150 человек.

Военное ведомство опубликовало видео, на котором снято, как бойцы "Днепра" сначала дали возможность передовым группам противника выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. Разрозненные группы ВСУ полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями.

Во время операции были захвачены трофеи: десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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