Собянин сообщил об открытии четвёртой площадки Московского урбанфорума

Она посвящена столичному транспорту

Выставка "Станция Манеж" открылась для посетителей. Она стала четвëртой площадкой Московского урбанистического форума и посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы.

Как сообщал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, каждая зона на выставке - мультимедийная и интерактивная. Посетители могут сесть в кабину машиниста поезда или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту на новейшем электротрамвайчике.

Раздел выставки на первом этаже посвящён рельсовому транспорту и автомобильным проектам, а на цокольном этаже расположились новинки и раритетные экземпляры. Дети имеют возможность поучаствовать в мастер-классах, викторинах и выиграть памятные сувениры, отметил мэр.

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