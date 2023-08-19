ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил об открытии четвёртой площадки Московского урбанфорума

13:54
  • суббота
  • 19 августа 2023

Она посвящена столичному транспорту

Выставка "Станция Манеж" открылась для посетителей. Она стала четвëртой площадкой Московского урбанистического форума и посвящена настоящему и будущему московской транспортной системы.

Как сообщал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, каждая зона на выставке - мультимедийная и интерактивная. Посетители могут сесть в кабину машиниста поезда или отправиться в виртуальную экскурсию по речному маршруту на новейшем электротрамвайчике.

Раздел выставки на первом этаже посвящён рельсовому транспорту и автомобильным проектам, а на цокольном этаже расположились новинки и раритетные экземпляры. Дети имеют возможность поучаствовать в мастер-классах, викторинах и выиграть памятные сувениры, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.