Беспилотник ВСУ атаковал военный аэродром в Новгородской области

Один самолёт получил повреждения

Утром 19 августа атакован военный аэродром в Новгородской области. Как сообщили в Минобороны, атака совершена с помощью беспилотника.

Дрон был обнаружен расчётом поста внешнего наблюдения аэродрома, его поразили из стрелкового оружия. При падении обломков беспилотника начался пожар, один самолёт получил повреждения. Люди не пострадали.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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