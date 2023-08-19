Собянин: На ВДНХ откроется образовательно-выставочное пространство "Сибура"

Город заключил соглашение с компанией

Правительство Москвы заключило соглашение с компаний "Сибур". Впереди - совместная работа в сфере научно-технического развития, образовательно-просветительской и исследовательской деятельности. Основной площадкой проведения совместных мероприятий выбран павильон № 12 на ВДНХ, там скоро заработает тематическое образовательно-выставочное пространство, сообщает портал мэра Москвы.

Как отметил Сергей Собянин, молодёжь сможет познакомиться с перспективными отраслями и интеллектуальными производствами. Важная отрасль – раздельный сбор отходов. В павильоне появятся классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов.

Популярная площадка на главной выставке страны в перспективе поможет познакомиться широкой аудитории с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами в повседневной жизни.

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