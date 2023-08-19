Раньше дипломат себе такого не позволял

Глава европейской дипломатии скатился до прямых оскорблений в адрес России. Жозеп Боррель назвал нашу страну бензоколонкой, у владельца которой есть атомная бомба.

Но и этого дипломату со стажем показалось мало. Он заявил, что российская экономика является карликом. По мнению Борреля, она слишком мала по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков.

Все эти заявления верховный представитель ЕС по иностранным делам сделал в интервью газете El Pais. Он также дал характеристику отношениям Евросоюза и Китая, сказав, что Пекин, в отличии от Москвы, является настоящим геополитическим игроком, с которым сегодня есть небольшие разногласия.

Впервые страной-бензоколонкой Россию назвал ныне покойный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он заявил об этом в 2014 голу во время конфликта на востоке Украины. В 2020 году Владимир Путин заявил, что Россия не является страной-бензоколонкой. Россия - страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, сказал тогда президент.

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