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Умер Игорь Ясулович

14:45
  • суббота
  • 19 августа 2023

Ему был 81 год

Скончался народный артист России, художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович. Ему был 81 год.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщает Telegram-канал ГИТИСа.

В копилке Игоря Ясуловича – десятки театральных и киноролей. Он известен широкому зрителю по фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Самая обаятельная и привлекательная", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Гостья из будущего" и другим.

Что произошло после того, как Игорь Ясулович не нашёл своей фамилии в списке абитуриентов, допущенных к экзамену? Как пришлось ему дважды сдавать экзамен по истории партии? Какую роль в судьбе будущего студента сыграл преподаватели ВГИКа Александр Бендер? Почему Михаил Ромм накормил Ясуловича домашним борщом? Об этом и многом другом актёр рассказал в 2016 году Татьяне Устиновой в её ток-шоу "Мой герой".

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Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
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