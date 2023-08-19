В Белгородской области уничтожен украинский беспилотник

Никто не пострадал

Днём 19 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа по объектам в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны, средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен без последствий на земле.

Ранее сегодня Киев пытался атаковать беспилотниками Московскую область и военный аэродром в Новгородской области. Пострадавших нет, но на аэродроме повреждён один самолёт.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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