Собянин рассказал о запуске новых промышленных площадок в Москве

Они заработали на территории особой экономической зоны "Технополис Москва"

За семь месяцев в столице построено девять новых промышленных площадок, пять из них появились на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на зеленоградской площадке "МИЭТ" уже работает первый корпус Инновационного центра электроники, а в "Алабушево" - комплекс по производству плат для электроники и два фармацевтических завода.

В "Руднёво" появился промышленный комплекс с конструкторским бюро, в котором будут делать беспилотники. Также скоро в Печатниках откроются два новых предприятия.

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