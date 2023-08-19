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Собянин: Создание парка "Яуза" планируется завершить в 2025 году

17:45
  • суббота
  • 19 августа 2023

Работы начались в 2016 году

Создание парка "Яуза" завершится в 2025 году. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

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Мэр назвал создание парка на северо-востоке Москвы одним из мегапроектов последних лет. Он охватывает десять районов, где протекает река и её притоки.

Многое уже сделано. В частности, обустроены территория поймы Яузы вдоль Чукотского проезда, сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово, сквер у Лазоревого проезда и территорию вдоль всей Заповедной улицы.

Большое значение при создании парка имеет сохранение природного потенциала реки Яузы, отметил Собянин.

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