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Захарова ответила оскорбившему Россию Боррелю

18:05
  • суббота
  • 19 августа 2023

Дипломат обозлился на Россию

Жозеп Боррель оскорбляет Россию от зависти и беспомощности. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Боррель опустился до прямых оскорблений России

Первым делом дипломат предложила своему европейскому коллеге помалкивать. "Во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации", - сказала Захарова.

Во-вторых, по её словам, Евросоюз похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. И, наконец, что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС, напомнила дипломат. Этим странам нечем гордиться, вот они и исходят злостью, считает она.

Ранее глава европейской дипломатии опустился до прямых оскорблений в адрес России. Жозеп Боррель назвал нашу страну бензоколонкой, у владельца которой есть атомная бомба. Экономику России он назвал карликом по сравнению с экономиками, как он выразился, настоящих геополитических игроков.

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