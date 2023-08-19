Собянин сообщил о результатах масштабной модернизации столичной медицины

Они впечатляют

В Москве внедрён новый стандарт онкологической помощи, созданы пять якорных центров с полным спектром диагностики, лечения и наблюдения. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Также в столице реализуется стандарт экстренной медицинской помощи: создаётся сеть из шести флагманских центров, два из которых уже работают. Мэр отметил, что московская скорая - одна из самых эффективных в мире.

Собянин напомнил, что 13 лет назад город поставил перед собой амбициозную задачу - создать в Москве лучшую медицину. При этом главным принципом был объявлен комплексный подход, то есть одновременное развитие всех сфер здравоохранения.

Всё это успешно реализуется. С 2011 года построено около 140 объектов здравоохранения. Стартовал второй этап программы капитального ремонта столичных поликлиник, всего будет обновлено более 340 зданий.

Мэр отметил, что в Москве 65% онкологических заболеваний выявляется на ранних стадиях, а смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 31%.

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