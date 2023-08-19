На станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация

Специалисты ищут решение проблемы

На российской станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация. Некоторые детали произошедшего сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Днём 19 августа специалисты в соответствии с программой полёта выдали импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту, но из-за проблем манёвр не удалось выполнить с заданными параметрами.

Сейчас специалистами группы управления ведётся анализ ситуации, добавили в "Роскосмосе".

Научная станция "Луна-25" стартовала 11 августа. 16 августа она вышла на окололунную орбиту. На 21 августа запланировано прилунение станции.

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