Москвичей предупредили о приближающейся грозе

На улице нужно сохранять осторожность

К Москве приближается гроза. До утра воскресенья в столице пройдёт кратковременный дождь с грозой, предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России. Предупреждение действует с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа.

Традиционно для такой погоды москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными на улицах, автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения. Во время грозы не стоит прятаться под деревьями и парковать под ними автомобили.

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