ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о приближающейся грозе

19:43
  • суббота
  • 19 августа 2023

На улице нужно сохранять осторожность

К Москве приближается гроза. До утра воскресенья в столице пройдёт кратковременный дождь с грозой, предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС России. Предупреждение действует с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа.

Традиционно для такой погоды москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными на улицах, автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения. Во время грозы не стоит прятаться под деревьями и парковать под ними автомобили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза
Гроза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.