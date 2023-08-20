Собянин сообщил о пресечении попытки пролёта БПЛА к Москве

Пострадавших нет

Украинский беспилотник в ночь на 20 августа предпринял попытку пролёта на Москву, она была пресечена. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Детали ночной атаки раскрыли в Министерстве обороны. Там сообщили, что силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом по направлению к Москве. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе.

Росавиация, в свою очередь, сообщала, что на время атаки были закрыты аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Сейчас они работают в штатном режиме, без ограничений.

Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты: три - в Шереметьево, два - в Нижний Новгород, один - в Санкт-Петербург.

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