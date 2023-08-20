ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил о пресечении попытки пролёта БПЛА к Москве

10:00
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Пострадавших нет

Украинский беспилотник в ночь на 20 августа предпринял попытку пролёта на Москву, она была пресечена. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Беспилотник ВСУ атаковал военный аэродром в Новгородской области
В ООН прокомментировали очередную атаку беспилотников на Москву

Детали ночной атаки раскрыли в Министерстве обороны. Там сообщили, что силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом по направлению к Москве. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе.

Росавиация, в свою очередь, сообщала, что на время атаки были закрыты аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Сейчас они работают в штатном режиме, без ограничений. 

Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты: три - в Шереметьево, два - в Нижний Новгород, один - в Санкт-Петербург. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.