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5 человек пострадали во время удара БПЛА по вокзалу в Курске

10:19
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Повреждены здание вокзала и одна платформа

Здание и платформа железнодорожного вокзала в Курске повреждены в результате ночной атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Сейчас устранены основные последствия удара. Возникший пожар был оперативно ликвидирован. Ремонтные бригады скоро приступят к работе.  Первая платформа временно закрыта.

В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Пять человек пострадали от осколков стекла.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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