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Уничтожил два танка ВСУ: названы имена новых героев спецоперации

11:09
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Бойцы проявляют настоящее мужество

В Минобороны рассказали о мужестве наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков с подчинёнными отразил несколько атак украинских националистов. Во время первой Илья из гранатомёта подбил два вражеских танка, и уже в ходе боя обнаружил и уничтожил беспилотник неприятеля, который нёс боевой заряд. 

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Когда радикалы предприняли очередную попытку занять наши позиции, старший лейтенант, корректируя огонь артиллерии, ликвидировал БМП и большое количество живой силы противника. Бойцы под его командованием перешли в контрнаступление и захватили зенитную установку польского производства. За героизм и самоотверженность Илья Кулаков награждён орденом Мужества. 

Ефрейтор Илья Носов с наблюдательного поста заметил кочующий миномёт противника, установленный на пикапе.  Подобравшись к неприятелю, он из гранатомёта уничтожил вражеское вооружение и часть боевиков, которые пытались организовать скрытную атаку на позиции российских войск, сообщает "ТВ Центр". 

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