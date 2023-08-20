Дроны-камикадзе атаковали Ростовскую область

Пострадавших нет

Утром 20 августа в Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По ним успешно отработали средства РЭБ, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.

По его информации, ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, ещё один - в километре севернее Новошахтинска. Никто не пострадал.

Этой ночью украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске. Там частично разрушено здание вокзала и платформа. Пострадали пять человек. Также пресечена попытка атаки БПЛА в Подмосковье, пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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