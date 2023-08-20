ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу "Градов" в зоне СВО

12:08
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Все цели поражены

На купянском направлении продолжают успешно громить вооружение, технику и живую силу противника артиллеристы. Расчёты РСЗО "Град" дежурят круглосуточно и в любой момент готовы к работе. Действуют быстро и чётко, зачастую в условиях контрбатарейной борьбы. 

122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды накрывают огнём огромную площадь. Экипажи боевых машин используют так называемую тактику карусели, когда одна батарея "Градов" выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья направляется на новые рубежи. 

При таком ведении боя неонацистам наносится максимальный урон.  Обнаружение вражеских целей и контроль за поражением идёт с помощью беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.