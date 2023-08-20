Минобороны показало работу "Градов" в зоне СВО

Все цели поражены

На купянском направлении продолжают успешно громить вооружение, технику и живую силу противника артиллеристы. Расчёты РСЗО "Град" дежурят круглосуточно и в любой момент готовы к работе. Действуют быстро и чётко, зачастую в условиях контрбатарейной борьбы.

122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды накрывают огнём огромную площадь. Экипажи боевых машин используют так называемую тактику карусели, когда одна батарея "Градов" выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья направляется на новые рубежи.

При таком ведении боя неонацистам наносится максимальный урон. Обнаружение вражеских целей и контроль за поражением идёт с помощью беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"