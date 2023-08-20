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Израильтяне снова вышли на улицы из-за судебной реформы

11:41
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Протесты начались в январе

Массовые митинги против судебной реформы снова прошли в Израиле. Крупнейший состоялся в Тель-Авиве. Более ста тысяч человек собрались возле комплекса правительственных зданий ненадолго заблокировав движение по центральному городскому шоссе. 

В Израиле снова вспыхнули протесты против судебной реформы
В Израиле снова проходят митинги против судебной реформы

Митинг начался с минуты молчания по двум израильтянам, которые накануне были застрелены на Западном берегу реки Иордан. Манифестанты скандировали антиправительственные лозунги и пели патриотические песни. 

Это уже 33-я по счёту акция. Протесты начались в январе, когда кабинет министров Нетаньяху объявил о реформе судебной системы, сообщает "ТВ Центр".

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