Израильтяне снова вышли на улицы из-за судебной реформы

Протесты начались в январе

Массовые митинги против судебной реформы снова прошли в Израиле. Крупнейший состоялся в Тель-Авиве. Более ста тысяч человек собрались возле комплекса правительственных зданий ненадолго заблокировав движение по центральному городскому шоссе.

Митинг начался с минуты молчания по двум израильтянам, которые накануне были застрелены на Западном берегу реки Иордан. Манифестанты скандировали антиправительственные лозунги и пели патриотические песни.

Это уже 33-я по счёту акция. Протесты начались в январе, когда кабинет министров Нетаньяху объявил о реформе судебной системы, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"