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Лесные пожары перекинулись из Канады в США

11:27
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Огонь захватывает новые территории

Мощные лесные пожары из Канады перекинулись на территорию США. В штате Вашингтон огнём охвачено до четырёх тысяч гектаров леса.

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг США
На севере Канады эвакуируют целые города

Один человек погиб. Сгорело 185 строений, остановлено движение по крупной автомагистрали. Объявлена эвакуация. Борьбу с пожарами ведут при помощи вертолётов. 

Удара стихии ожидают и на юго-западе страны. На Калифорнию вот-вот обрушится ураган "Хилари". Он может стать самым сильным за последние 84 года. Власти предупреждают о возможности мощных наводнений, торнадо, схода оползней и селевых потоков. На большей части штата объявлено чрезвычайное положение. 

Жителям рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости. Сейчас тропический циклон приближается к Сан-Диего, он идёт вдоль мексиканского побережья, сообщает "ТВ Центр".

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