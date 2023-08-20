Лесные пожары перекинулись из Канады в США

Огонь захватывает новые территории

Мощные лесные пожары из Канады перекинулись на территорию США. В штате Вашингтон огнём охвачено до четырёх тысяч гектаров леса.

Один человек погиб. Сгорело 185 строений, остановлено движение по крупной автомагистрали. Объявлена эвакуация. Борьбу с пожарами ведут при помощи вертолётов.

Удара стихии ожидают и на юго-западе страны. На Калифорнию вот-вот обрушится ураган "Хилари". Он может стать самым сильным за последние 84 года. Власти предупреждают о возможности мощных наводнений, торнадо, схода оползней и селевых потоков. На большей части штата объявлено чрезвычайное положение.

Жителям рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости. Сейчас тропический циклон приближается к Сан-Диего, он идёт вдоль мексиканского побережья, сообщает "ТВ Центр".

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