Зеленский приехал в Швецию выпрашивать новое оружие

Оно будет уничтожено российской армией

Швеция готовит передачу ВСУ уже 13-го пакета военной помощи. В Стокгольме Владимир Зеленский лично выразил благодарность властям королевства. Но главная цель визита украинского президента - обсудить поставки истребителей. Если раньше киевский режим выпрашивал танки, теперь - буквально требует самолёты.

Контрнаступление ВСУ, уже очевидно - не способно продавить российскую оборону. Об этом пишут американские СМИ. Переломить ситуацию в одночасье не помогут даже возможные поставки F-16. При самых оптимистичных прогнозах, только на обучение пилотов уйдёт как минимум полгода. Украинские же МиГи, которые пока остаются главной воздушной силой ВСУ, становятся целью российских летчиков на подлёте.

Глава МИДа Дмитрий Кулеба настаивает: Украину рано списывать со счетов. Мол, да, пока контрнаступление продвигается не очень, но всему своё время. А заодно напоминает: западным партнёрам стоит учится держать обещания. Владимир Зеленский, который накануне посещал Швецию, тоже недвусмысленно намекает: вслед за танками Киеву теперь нужны самолёты, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас Швеция готовит передачу ВСУ уже 13-го пакета военной помощи. Помимо истребителей, в него войдут боеприпасы для ПВО, запчасти для бронетехники, а также оборудование для разминирования. Кроме того, украинские заводы могут начать выпуск шведских гусеничных боевых машин, ведутся переговоры.

Испания, в свою очередь, продолжает подготовку украинских военных. Очередная партия националистов возвращается на фронт. США тоже ведут переподготовку танкистов для своих "Абрамсов". Но с поставкой самих танков и прочей техники не всё так очевидно. Уже в ближайшее время, пишет "Вашингтон пост", Пентагон сам может столкнуться с нехваткой боеприпасов. Такое расточительство Белого дома у обычных американцев вызывает всё больше вопросов.

Больше всего убытков от противостояния Запада с Россией терпит прежде всего сама Украина. После выхода Москвы из зерновой сделки экспорт украинского зерна сократился почти на треть. Кроме того, Польша не так давно ввела запрет на дешёвую пшеницу, чтобы поддержать собственных фермеров. И если тактика принесёт ожидаемые дивиденды, грозится продлить ограничения для соседей в одностороннем порядке.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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