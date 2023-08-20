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В Бурятии размыло участок БАМа

13:04
  • воскресенье
  • 20 августа 2023

Причина - сильные ливни

В Бурятии в результате паводка, вызванного дождями, разрушена дамба и размыт участок Байкало-Амурской магистрали. Вода в реке Холодная поднялась на полметра выше критического уровня и хлынула из берегов.

Бурные потоки повредили около двухсот метров железнодорожных путей и десятки опор линий электропередачи. Остановлено движение поездов.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте работают специалисты, которые ликвидируют последствия стихии, сообщает "ТВ Центр".

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