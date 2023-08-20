В Магадане началась масштабная очистка акватории Охотского моря

Со дна поднимают затонувшие корабли

В Магадане проводят масштабную очистку акватории Охотского моря. Со дна бухты Нагаева поднимают затонувшие корабли. Многие находятся там уже не один десяток лет. За это время суда покрылись большим слоем ила, что увеличило их вес почти вдвое, сообщает "ТВ Центр".

Ржавеющие годами на глубине Охотского моря корабли вытягивают с помощью тросов. Причём не просто со дна, а ещё и из-под ремонтной плавучей базы "Нева". Гигант весом под две тысячи тонн завалился на бок еще в конце 90-ых. За десятилетия верхняя палуба замылась песком и заросла ракушками. Теперь поднять её со дна – задача не из лёгких.

Под базой - ещё три небольших судна. Приняли решение достать сначала их с помощью специальных помп, которые смывают песок за борт. Вытащить судно на берег – это только полдела, надо ещё разрезать. У бригады резчиков работа ювелирная. Задача – порубить груду металла на фрагменты. Мусор, оставшийся после, переработают или сожгут. Важно избежать загрязнения моря и не нарушить жизнь морских обитателей.

В Нагаевской бухте под толщей морских вод - целое кладбище кораблей. Часть из них военные, часть – рыболовецкие баржи, затонувшие во время штормов. Погибшие суда загрязняют акваторию. Соли металлов, остатки топлива и ржавчина губительны для растений и рыб. Поэтому пока погода позволяет, работы будут вести без остановки.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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